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Более 50 детей эвакуированы из реабилитационного центра под Новгородом из-за утечки газа

Авария была ликвидирована, в результате происшествия пострадавших нет. Следователи выясняют причину произошедшего.

29 августа, 13:18
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

МЧС эвакуировало 102 человека, в том числе 50 детей, вследствие утечки газа в котельной рядом с реабилитационным центром для детей и подростков с ограниченными возможностями под Великим Новгородом, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

"Поступило сообщение о возгорании в котельной, она находится рядом с реабилитационным центром на Юрьевском шоссе, рядом с Великим Новгородом, в Новгородском районе. На момент прибытия пожарных подразделений возгорания не наблюдалось, но была зафиксирована утечка газа. Эвакуировали 102 человека, среди них 50 детей", — сообщили в ведомстве, уточнив, что погибших и пострадавших нет.

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Газовые службы ликвидировали утечку. СК по региону сообщает, что "для полного и всестороннего выяснения обстоятельств, изложенных в сообщении СМИ, следственным отделом по городу Великий Новгород Следственного управления СК РФ по Новгородской области организовано проведение проверки".

Ранее Лайф сообщал о гибели пяти человек и восьми пострадавших из-за утечки ядовитого газа на химзаводе в Китае. По предварительной версии, причиной стало короткое замыкание.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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