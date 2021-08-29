Более 50 детей эвакуированы из реабилитационного центра под Новгородом из-за утечки газа

МЧС эвакуировало 102 человека, в том числе 50 детей, вследствие утечки газа в котельной рядом с реабилитационным центром для детей и подростков с ограниченными возможностями под Великим Новгородом, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

"Поступило сообщение о возгорании в котельной, она находится рядом с реабилитационным центром на Юрьевском шоссе, рядом с Великим Новгородом, в Новгородском районе. На момент прибытия пожарных подразделений возгорания не наблюдалось, но была зафиксирована утечка газа. Эвакуировали 102 человека, среди них 50 детей", — сообщили в ведомстве, уточнив, что погибших и пострадавших нет.

Газовые службы ликвидировали утечку. СК по региону сообщает, что "для полного и всестороннего выяснения обстоятельств, изложенных в сообщении СМИ, следственным отделом по городу Великий Новгород Следственного управления СК РФ по Новгородской области организовано проведение проверки".