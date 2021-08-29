В Кандагаре ввели запрет на музыку и появление женщин-ведущих на радио и ТВ

В южной афганской провинции Кандагар власти запретили трансляцию музыки и появление женщин в эфире местных телевизионных каналов и радиостанций. Об этом сообщает издание Pajhwok.

Согласно данным агентства, соответствующее распоряжение было отдано местным департаментом по делам культуры и информации. Одновременно с этим данный регион стал площадкой для переговоров о новом афганском правительстве. По информации Al Jazeera, на них присутствует лидер радикального исламского движения "Талибан"* мулла Хайбатулла Ахундзада.