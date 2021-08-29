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В Кандагаре ввели запрет на музыку и появление женщин-ведущих на радио и ТВ

В данной провинции с участием талибов проходят переговоры о создании нового правительства Афганистана.

29 августа, 13:13
<p>Фото © ТАСС / AP Photo / Rahmat Gul</p>

Фото © ТАСС / AP Photo / Rahmat Gul

В южной афганской провинции Кандагар власти запретили трансляцию музыки и появление женщин в эфире местных телевизионных каналов и радиостанций. Об этом сообщает издание Pajhwok.

Согласно данным агентства, соответствующее распоряжение было отдано местным департаментом по делам культуры и информации. Одновременно с этим данный регион стал площадкой для переговоров о новом афганском правительстве. По информации Al Jazeera, на них присутствует лидер радикального исламского движения "Талибан"* мулла Хайбатулла Ахундзада.

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Напомним, что 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Как выяснилось позже, незахваченной осталась одна провинция Панджшер, на севере страны, где сформировались силы сопротивления. Радикалы дали лидеру сопротивления в регионе Ахмаду Масуду четыре часа, чтобы сдаться, однако тот отказался передать контроль над провинцией боевикам. СМИ сообщали, что представители "Талибана" и сил сопротивления сумели договориться о прекращении военных действий, однако позже эта информация была опровергнута.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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