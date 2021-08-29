Самый дорогой игрок "Ростова" близок к переходу в английский клуб

Полузащитник "Ростова" Матиас Норманн близок к переходу в английский "Норвич". Об этом сообщает норвежский портал VG.

По данным издания, британский клуб возьмёт Норманна в аренду с правом обязательного выкупа за 14 миллионов евро. Официально о сделке может быть объявлено уже сегодня. При этом ранее появилась информация, что в "Ростове" не захотели отпускать лидера команды из-за предложенных "Норвичем" условий.