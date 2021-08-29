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Самый дорогой игрок "Ростова" близок к переходу в английский клуб

Отметим, что до трансфера в клуб с берегов Дона он также выступал на Туманном Альбионе.

29 августа, 13:29
<p>Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B0%D1%81" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Фото © Wikipedia

Полузащитник "Ростова" Матиас Норманн близок к переходу в английский "Норвич". Об этом сообщает норвежский портал VG.

По данным издания, британский клуб возьмёт Норманна в аренду с правом обязательного выкупа за 14 миллионов евро. Официально о сделке может быть объявлено уже сегодня. При этом ранее появилась информация, что в "Ростове" не захотели отпускать лидера команды из-за предложенных "Норвичем" условий.

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Добавим, что до своего трансфера в "Ростов" Матиас Норманн выступал в другом английском клубе — "Брайтоне". Сейчас его стоимость оценивается в 13 миллионов евро. По этому показателю он является самым дорогим игроком клуба с берегов Дона.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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