Самый дорогой игрок "Ростова" близок к переходу в английский клуб
Отметим, что до трансфера в клуб с берегов Дона он также выступал на Туманном Альбионе.
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Полузащитник "Ростова" Матиас Норманн близок к переходу в английский "Норвич". Об этом сообщает норвежский портал VG.
По данным издания, британский клуб возьмёт Норманна в аренду с правом обязательного выкупа за 14 миллионов евро. Официально о сделке может быть объявлено уже сегодня. При этом ранее появилась информация, что в "Ростове" не захотели отпускать лидера команды из-за предложенных "Норвичем" условий.
Добавим, что до своего трансфера в "Ростов" Матиас Норманн выступал в другом английском клубе — "Брайтоне". Сейчас его стоимость оценивается в 13 миллионов евро. По этому показателю он является самым дорогим игроком клуба с берегов Дона.
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