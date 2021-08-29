Китай выразил США протест из-за "состряпанного доклада" о происхождении ковида

Министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с госсекретарём США Энтони Блинкеном заявил, что Вашингтон должен прекратить давление на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Он также выразил главе Госдепа протест из-за отчёта о происхождении ковида, назвав этот документ "состряпанным докладом".

"Китай вновь призывает американскую сторону прекратить политизировать вопрос о происхождении коронавируса, перестать оказывать давление на ВОЗ, а также не подрывать совместную борьбу международного сообщества с пандемией и глобальное научное сотрудничество в поисках источника происхождения коронавируса", — подчеркнул министр.

Он предупредил, что Китай будет взаимодействовать с США на основе того, как Вашингтон относится к Пекину. По словам Ван И, если Белый дом хочет вернуть китайско-американские отношения в прежнее русло, не стоит слепо порочить и нападать на Китай, а также наносить ущерб суверенитету, безопасности и интересам развития КНР.