Появилось видео с последствиями взрыва в Кабуле
Пентагон подтвердил, что американцы атаковали автомобиль с дрона, после чего последовали "вторичные взрывы".
Последствия авиаудара в Кабуле. Видео © Соцсети
В Сети появилось видео последствий удара американских военных по автомобилю в Кабуле. На кадрах видны обугленные стены зданий и расплавленные части машины, которая и была мишенью ВС США.
По данным Пентагона, после удара по автомобилю последовали "вторичные взрывы", что подтверждает "наличие значительного объёма взрывчатых веществ" в транспортном средстве.
Напомним, 26 августа у воздушной гавани Кабула прогремела серия взрывов: первый произошёл у ворот аэропорта Кабула, бомбу привёл в действие террорист-смертник, второй — возле отеля Baron ("Барон"), где проживали британцы, желающие покинуть Афганистан, он мог быть осуществлён при помощи заминированного автомобиля. При этом в Пентагоне заявили, что взрыв был один. Ответственность за теракты взяло на себя ИГИЛ*. Этот день стал самым смертоносным для американских военных в Афганистане с 2011 года: среди жертв оказалось 13 американских военнослужащих.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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