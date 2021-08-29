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Число жертв взрывов в воинской части в Казахстане увеличилось до 14

Сапёры нашли на месте ЧП тело ещё одного человека, его личность устанавливается.

29 августа, 15:20
<p>Кадр из видео © Соцсети</p>

Кадр из видео © Соцсети

Количество погибших в результате пожара и взрывов на складе боеприпасов в Казахстане увеличилось до 14 человек. Ещё двое числятся пропавшими без вести, их поиски продолжаются, сообщили в пресс-служба МЧС республики.

"Число погибших при взрыве в Жамбылской области достигло 14 человек. Сапёрами Министерства обороны обнаружено тело ещё одного человека, личность которого устанавливается", говорится в сообщении.

Напомним, что в результате пожара и взрывов, которые произошли 26 августа на складе боеприпасов в Казахстане, пострадало не менее 90 человек. По факту взрыва на военном объекте возбуждено уголовное дело. Власти Казахстана объявили 29 августа днём национального траура.

Таких совпадений не бывает: Взрывы в Казахстане могут стать сигналом вывода республики из сферы влияния России на Запад

Таких совпадений не бывает: Взрывы в Казахстане могут стать сигналом вывода республики из сферы влияния России на Запад

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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