Число жертв взрывов в воинской части в Казахстане увеличилось до 14
Сапёры нашли на месте ЧП тело ещё одного человека, его личность устанавливается.
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Количество погибших в результате пожара и взрывов на складе боеприпасов в Казахстане увеличилось до 14 человек. Ещё двое числятся пропавшими без вести, их поиски продолжаются, сообщили в пресс-служба МЧС республики.
"Число погибших при взрыве в Жамбылской области достигло 14 человек. Сапёрами Министерства обороны обнаружено тело ещё одного человека, личность которого устанавливается", — говорится в сообщении.
Напомним, что в результате пожара и взрывов, которые произошли 26 августа на складе боеприпасов в Казахстане, пострадало не менее 90 человек. По факту взрыва на военном объекте возбуждено уголовное дело. Власти Казахстана объявили 29 августа днём национального траура.
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