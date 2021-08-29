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Появились кадры с талибами, захватившими военную технику США

Ранее сообщалось, что в пользование радикалов перешли сотни тысяч единиц оружия, тысячи машин и сотни воздушных судов.

29 августа, 15:16

Видео с талибами, захватившими военную технику США. Видео © Twitter / افغان اردو

Пакистанский телеканал Geo TV опубликовал несколько видеороликов, на которых боевики радикального движения "Талибан"* пользуются американской военной техникой. Отмечается, что видео были опубликованы в афганских соцсетях.

На кадрах можно увидеть талибов, осматривающих американский автомобиль Humvee. Один из радикалов сел за руль и позировал для видео. В другом же ролике, снятом с вертолёта, видно, что радикалы осматривают с высоты птичьего полёта военную базу Баграм в пригороде Кабула, некогда принадлежавшую Вооружённым силам США.

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Как сообщал ранее Лайф, по подсчётам одного из сенаторов Палаты представителей США, после захвата всей территории Афганистана боевики радикального движения "Талибан" заполучили американского оружия и военной техники на сумму свыше 85 миллиардов долларов. Речь идёт о стрелковом оружии, различного типа машинах, самолётах и вертолётах.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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