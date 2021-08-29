Появились кадры с талибами, захватившими военную технику США

Видео с талибами, захватившими военную технику США. Видео © Twitter / افغان اردو

Пакистанский телеканал Geo TV опубликовал несколько видеороликов, на которых боевики радикального движения "Талибан"* пользуются американской военной техникой. Отмечается, что видео были опубликованы в афганских соцсетях.

На кадрах можно увидеть талибов, осматривающих американский автомобиль Humvee. Один из радикалов сел за руль и позировал для видео. В другом же ролике, снятом с вертолёта, видно, что радикалы осматривают с высоты птичьего полёта военную базу Баграм в пригороде Кабула, некогда принадлежавшую Вооружённым силам США.

Как сообщал ранее Лайф, по подсчётам одного из сенаторов Палаты представителей США, после захвата всей территории Афганистана боевики радикального движения "Талибан" заполучили американского оружия и военной техники на сумму свыше 85 миллиардов долларов. Речь идёт о стрелковом оружии, различного типа машинах, самолётах и вертолётах.