Пентагон: Военные США нанесли удар с беспилотника по автомобилю в Кабуле

Пентагон подтвердил, что Вооружённые силы Соединённых Штатов нанесли удар с беспилотника по автомобилю в районе Хаджи-Бугра в Кабуле из-за угрозы со стороны ИГИЛ*. С заявлением по поводу атаки выступил представитель Центрального командования ВС США Уильям Урбан.

"Силы США осуществили сегодня в целях самозащиты авиаудар с БПЛА по машине в Кабуле, устранив непосредственную угрозу со стороны "ИГИЛ в Хорасане"* в отношении аэропорта имени Хамида Карзая... Мы уверены, что успешно поразили цель", — сказал Урбан.

По его словам, после удара по машине последовали "вторичные взрывы", что подтверждает "наличие значительного объёма взрывчатых веществ" в транспортном средстве.

Такую же версию озвучил телеканал Al Jazeera со ссылкой на представителя радикального исламского движения "Талибан"*. Он отметил, что смертник в автомобиле, предположительно, мог готовиться к новому теракту в аэропорту афганской столицы.