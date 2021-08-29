Пентагон: Военные США нанесли удар с беспилотника по автомобилю в Кабуле
В военном ведомстве заявили, что в транспортном средстве перевозилось большое количество взрывчатки.
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Пентагон подтвердил, что Вооружённые силы Соединённых Штатов нанесли удар с беспилотника по автомобилю в районе Хаджи-Бугра в Кабуле из-за угрозы со стороны ИГИЛ*. С заявлением по поводу атаки выступил представитель Центрального командования ВС США Уильям Урбан.
"Силы США осуществили сегодня в целях самозащиты авиаудар с БПЛА по машине в Кабуле, устранив непосредственную угрозу со стороны "ИГИЛ в Хорасане"* в отношении аэропорта имени Хамида Карзая... Мы уверены, что успешно поразили цель", — сказал Урбан.
По его словам, после удара по машине последовали "вторичные взрывы", что подтверждает "наличие значительного объёма взрывчатых веществ" в транспортном средстве.
Такую же версию озвучил телеканал Al Jazeera со ссылкой на представителя радикального исламского движения "Талибан"*. Он отметил, что смертник в автомобиле, предположительно, мог готовиться к новому теракту в аэропорту афганской столицы.
Напомним, 26 августа у воздушной гавани Кабула прогремела серия взрывов: первый произошёл у ворот аэропорта Кабула, бомбу привёл в действие террорист-смертник, второй — возле отеля Baron ("Барон"), где проживали британцы, желающие покинуть Афганистан, он мог быть осуществлён при помощи заминированного автомобиля. При этом в Пентагоне заявили, что взрыв был один. Ответственность за теракты взяло на себя ИГИЛ*. Этот день стал самым смертоносным для американских военных в Афганистане с 2011 года: среди жертв оказалось 13 американских военнослужащих.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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