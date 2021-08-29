В конгрессе потребовали отставки Байдена за "сон" на встрече с премьером Израиля
При этом репортёр телеканала CNN опроверг обвинения в адрес главы государства.
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Членов Конгресса США возмутило поведение американского президента Джо Байдена, который якобы уснул на встрече с премьер-министром Израиля Нафтали Бенетом. Парламентарии требуют отставки главы Белого дома.
"Немедленно отстраните Джо Байдена! Наша страна под угрозой", "Проснись, Джо. Тебе нужно подписать заявление об отставке", — гласят посты членов конгресса в "Твиттере".
При этом репортёр телеканала CNN Дэниел Дейл опроверг обвинения в адрес лидера страны. По его словам, президент на некоторое время опустил голову, когда слушал слова Бенета о сложной ситуации в Афганистане. Он обратил внимание на то, что Байден в это время продолжал двигать руками и сразу начал говорить, как только премьер закончил. Дейл обвинил сайт Post Millennial в распространении "ложных, но вирусных нарративов" об американском лидере.
Ранее британцев возмутило поведение Байдена на пресс-конференции по теракту в Кабуле. По их мнению, его предшественник Дональд Трамп был бы лучшим командиром, а Байдену нужно проверить когнитивные способности.
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