В конгрессе потребовали отставки Байдена за "сон" на встрече с премьером Израиля

При этом репортёр телеканала CNN Дэниел Дейл опроверг обвинения в адрес лидера страны. По его словам, президент на некоторое время опустил голову, когда слушал слова Бенета о сложной ситуации в Афганистане. Он обратил внимание на то, что Байден в это время продолжал двигать руками и сразу начал говорить, как только премьер закончил. Дейл обвинил сайт Post Millennial в распространении "ложных, но вирусных нарративов" об американском лидере.