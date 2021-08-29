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В конгрессе потребовали отставки Байдена за "сон" на встрече с премьером Израиля

При этом репортёр телеканала CNN опроверг обвинения в адрес главы государства.

29 августа, 14:26
<p>Фото © <a href="https://www.facebook.com/WhiteHouse/videos/581617036177047" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Белый дом</a></p>

Фото © Белый дом

Членов Конгресса США возмутило поведение американского президента Джо Байдена, который якобы уснул на встрече с премьер-министром Израиля Нафтали Бенетом. Парламентарии требуют отставки главы Белого дома.

"Немедленно отстраните Джо Байдена! Наша страна под угрозой", "Проснись, Джо. Тебе нужно подписать заявление об отставке", — гласят посты членов конгресса в "Твиттере".

При этом репортёр телеканала CNN Дэниел Дейл опроверг обвинения в адрес лидера страны. По его словам, президент на некоторое время опустил голову, когда слушал слова Бенета о сложной ситуации в Афганистане. Он обратил внимание на то, что Байден в это время продолжал двигать руками и сразу начал говорить, как только премьер закончил. Дейл обвинил сайт Post Millennial в распространении "ложных, но вирусных нарративов" об американском лидере.

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Ранее британцев возмутило поведение Байдена на пресс-конференции по теракту в Кабуле. По их мнению, его предшественник Дональд Трамп был бы лучшим командиром, а Байдену нужно проверить когнитивные способности.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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