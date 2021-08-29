Шойгу объяснил своё решение идти на выборы в Госдуму
Он признался, что испытывал волнение, так как в партии состоят уже другие люди и возвращаться туда непривычно.
Сергей Шойгу. Фото © Kremlin.ru
Министр обороны России Сергей Шойгу согласился участвовать в осенних выборах в Госдуму только по просьбе президента Владимира Путина. Об этом глава ведомства рассказал в интервью для YouTube-канала "Соловьёв Live".
"Я вообще считал уже много-много лет, точнее, лет 15, что этот этап в моей жизни прошёл, который является и партийным, и всё, я не предполагал, что я буду участвовать в каких-либо выборах. Но, знаете, предложение президента в этой части — это не просто огромная честь, это огромная ответственность", — сказал Шойгу.
Министр подчеркнул, что его первым желанием было выполнить задачу. Он также признался, что испытывал волнение, так как в партии состоят уже другие люди и возвращаться туда непривычно.
Ранее Лайф писал о том, что Лавров и Шойгу оказались самыми популярными среди лидеров партийных списков. Интересно, что в пятёрку также попала Татьяна Буланова, которая обогнала Геннадия Зюганова.
Комментариев: 0