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Шойгу объяснил своё решение идти на выборы в Госдуму

Он признался, что испытывал волнение, так как в партии состоят уже другие люди и возвращаться туда непривычно.

29 августа, 14:16
<p>Сергей Шойгу. Фото © <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/62433/photos/62798" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Сергей Шойгу. Фото © Kremlin.ru

Министр обороны России Сергей Шойгу согласился участвовать в осенних выборах в Госдуму только по просьбе президента Владимира Путина. Об этом глава ведомства рассказал в интервью для YouTube-канала "Соловьёв Live".

"Я вообще считал уже много-много лет, точнее, лет 15, что этот этап в моей жизни прошёл, который является и партийным, и всё, я не предполагал, что я буду участвовать в каких-либо выборах. Но, знаете, предложение президента в этой части — это не просто огромная честь, это огромная ответственность", сказал Шойгу.

Министр подчеркнул, что его первым желанием было выполнить задачу. Он также признался, что испытывал волнение, так как в партии состоят уже другие люди и возвращаться туда непривычно.

Шойгу рассказал о взаимопонимании с Путиным

Шойгу рассказал о взаимопонимании с Путиным

Ранее Лайф писал о том, что Лавров и Шойгу оказались самыми популярными среди лидеров партийных списков. Интересно, что в пятёрку также попала Татьяна Буланова, которая обогнала Геннадия Зюганова.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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