Reuters: Ракетный удар по Кабулу нанесли военные США
Местные чиновники предполагают, что целью атаки могли быть представители радикальных исламских движений.
Американские военные нанесли ракетный удар по Кабулу, в результате которого погибли мирные жители. Об этом пишет Reuters со ссылкой на официальных лиц.
На условиях анонимности собеседник агентства сообщил, что предполагаемой целью могли стать боевики ИГИЛ*. Однако он предупредил, что дальнейшая информация о происшествии пока уточняется. Два источника из числа официальных лиц США подтвердили эти данные. Пентагон пока не прокомментировал случившееся.
Напомним, 26 августа у воздушной гавани Кабула прогремела серия взрывов: первый произошёл у ворот аэропорта Кабула, бомбу привёл в действие террорист-смертник, второй — возле отеля Baron ("Барон"), где проживали британцы, желающие покинуть Афганистан, он мог быть осуществлён при помощи заминированного автомобиля. При этом в Пентагоне заявили, что взрыв был один. Ответственность за теракты взяло на себя ИГИЛ*. Этот день стал самым смертоносным для американских военных в Афганистане с 2011 года: среди жертв оказалось 13 американских военнослужащих.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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