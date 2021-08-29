Reuters: Ракетный удар по Кабулу нанесли военные США

Американские военные нанесли ракетный удар по Кабулу, в результате которого погибли мирные жители. Об этом пишет Reuters со ссылкой на официальных лиц.

На условиях анонимности собеседник агентства сообщил, что предполагаемой целью могли стать боевики ИГИЛ*. Однако он предупредил, что дальнейшая информация о происшествии пока уточняется. Два источника из числа официальных лиц США подтвердили эти данные. Пентагон пока не прокомментировал случившееся.