Женщина и ребёнок погибли при ракетном ударе по жилому дому в Кабуле
Ранее сообщалось, что в столице Афганистана прогремел мощный взрыв, а рядом с воздушной гаванью слышна стрельба.
В результате ракетного удара по жилому дому в Кабуле по меньшей мере погибли два человека — женщина и ребёнок, ещё трое получили ранения. Об этом сообщает агентство Asvaka со ссылкой на очевидцев.
Стало известно, что взрыв произошёл в районе Хаджи-Бугра, который примыкает к взлётно-посадочной полосе аэропорта. В данный момент над этим районом поднимаются густые клубы чёрного дыма.
Attack was through rockets on a residential building near to Airport.#KabulAttack #KabulAiport pic.twitter.com/IK3tJnWUbQ— Frankly Speaking (@occupiedbypak) August 29, 2021
Напомним, 26 августа у воздушной гавани Кабула прогремела серия взрывов: первый произошёл у ворот аэропорта Кабула, бомбу привёл в действие террорист-смертник, второй — возле отеля Baron ("Барон"), где проживали британцы, желающие покинуть Афганистан, он мог быть осуществлён при помощи заминированного автомобиля. При этом в Пентагоне заявили, что взрыв был один. Ответственность за теракты взяло на себя ИГИЛ*. Этот день стал самым смертоносным для американских военных в Афганистане с 2011 года: среди жертв оказалось 13 американских военнослужащих.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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