В МИД РФ заявили о готовности расширять работу на российских видеохостингах

МИД России готов расширять работу на отечественных видеохостингах, но требуется их дальнейшее технологическое развитие. Об этом заявила в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе дискуссии в рамках Российской креативной недели.

Технологически мы, конечно, хотим большего. И я надеюсь, что мы это большее получим, потому что это всё нужно развивать. Но мы действительно пришли туда, и наши [зарубежные представительства] хотят и могут там работать Официальный представитель МИД России Мария Захарова

По словам Захаровой, МИД был одним из первых ведомств, которое открыло аккаунты на российских видеохостингах. Они оказались востребованны, но "не то чтобы смотрибельны". Министерство организует на платформах прямые трансляции мероприятий ведомства, пресс-конференции главы МИД Сергея Лаврова и прямые эфиры брифингов.

Официальный представитель МИД подчеркнула, что речь пока не идёт о конкуренции на международном рынке. Ключевая задача — сформировать площадки, которые смогли бы "предложить правила, которые работали бы, были бы понятны и не изменились бы в соответствии с изменяющейся политической конъюнктурой".

Все пришли к ответу, что такой платформы нет. Она, конечно, есть, но она не работает, она не живёт, она ещё не ожила. Поэтому сегодня это не вопрос конкуренции, это вопрос созидания Официальный представитель МИД России Мария Захарова