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Шойгу раскрыл главный секрет успеха Российской армии в Сирии

Он отметил, что при осуществлении миссий в зарубежных странах Москва всегда даёт понять своим партнёрам, что её главная цель — поддержка.

29 августа, 13:48
<p>Фото © <a href="https://mil.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Министерство обороны РФ</a></p>

Фото © Министерство обороны РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что секрет успеха Российской армии в Сирии заключается в том, что Москва внимательно относится к специфике зарубежных стран и не пытается навязать им свои порядки, чего не скажешь про Вашингтон.

"Во-первых, хочу сказать, что мы никому не навязываем свой образ жизни. Во-вторых, мы пришли туда с совершенно конкретными целями борьбы с террористами, а не с государственной властью в этих странах. В-третьих, мы не претендуем на то, на что пытаются претендовать, это навязывание "демократических устоев", так это сейчас называется, в этих странах", — рассказал глава Минобороны в эфире программы "Соловьёв Live".

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Шойгу отметил, что при осуществлении миссий в зарубежных странах Россия всегда даёт понять своим партнёрам, что её главная цель — поддержка, а не насаждение новой власти.

Ранее Шойгу заявил о желании военных РФ сразиться на Армейских играх с американцами. По словам министра, этот вопрос обсуждался ещё до крымского референдума в 2014 году.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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