Шойгу раскрыл главный секрет успеха Российской армии в Сирии

Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что секрет успеха Российской армии в Сирии заключается в том, что Москва внимательно относится к специфике зарубежных стран и не пытается навязать им свои порядки, чего не скажешь про Вашингтон.

"Во-первых, хочу сказать, что мы никому не навязываем свой образ жизни. Во-вторых, мы пришли туда с совершенно конкретными целями борьбы с террористами, а не с государственной властью в этих странах. В-третьих, мы не претендуем на то, на что пытаются претендовать, это навязывание "демократических устоев", так это сейчас называется, в этих странах", — рассказал глава Минобороны в эфире программы "Соловьёв Live".

Шойгу отметил, что при осуществлении миссий в зарубежных странах Россия всегда даёт понять своим партнёрам, что её главная цель — поддержка, а не насаждение новой власти.