НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Экс-депутат Госдумы Михаил Ненашев умер в фитнес-центре в Москве

Свои парламентские обязанности он исполнял с 2007 по 2011 год.

29 августа, 13:43
<p>Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Фото © Wikipedia

Бывший депутат Госдумы Михаил Ненашев скончался от остановки сердца в одном из фитнес-клубов Москвы. Об этом со ссылкой на источники сообщает ТАСС. Экс-парламентарию был 61 год.

"В воскресенье днём на западе Москвы в одном из фитнес-клубов скончался бывший депутат Госдумы Михаил Ненашев. По предварительной информации, политик скончался от остановки сердца", — сказал собеседник агентства.

Умерла депутат Госдумы Лариса Шойгу

Умерла депутат Госдумы Лариса Шойгу

Ранее Лайф рассказывал, что в Красноярске в возрасте 73 лет скончался бывший мэр города и депутат Государственной думы VII созыва Пётр Пимашков. Сообщалось, что у него были проблемы с сердцем.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1