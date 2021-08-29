Экс-депутат Госдумы Михаил Ненашев умер в фитнес-центре в Москве

Бывший депутат Госдумы Михаил Ненашев скончался от остановки сердца в одном из фитнес-клубов Москвы. Об этом со ссылкой на источники сообщает ТАСС. Экс-парламентарию был 61 год.

"В воскресенье днём на западе Москвы в одном из фитнес-клубов скончался бывший депутат Госдумы Михаил Ненашев. По предварительной информации, политик скончался от остановки сердца", — сказал собеседник агентства.