Экс-депутат Госдумы Михаил Ненашев умер в фитнес-центре в Москве
Свои парламентские обязанности он исполнял с 2007 по 2011 год.
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Бывший депутат Госдумы Михаил Ненашев скончался от остановки сердца в одном из фитнес-клубов Москвы. Об этом со ссылкой на источники сообщает ТАСС. Экс-парламентарию был 61 год.
"В воскресенье днём на западе Москвы в одном из фитнес-клубов скончался бывший депутат Госдумы Михаил Ненашев. По предварительной информации, политик скончался от остановки сердца", — сказал собеседник агентства.
Ранее Лайф рассказывал, что в Красноярске в возрасте 73 лет скончался бывший мэр города и депутат Государственной думы VII созыва Пётр Пимашков. Сообщалось, что у него были проблемы с сердцем.
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