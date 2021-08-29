Японский журналист признался в любви к Владивостоку и позавидовал его жителям

Владивосток покорил своей красотой и развитой инфраструктурой японского путешественника и писателя Масато Накамуры. Он назвал его сокровищем и подчеркнул, что со времён распада Советского Союза город сильно изменился в лучшую сторону.

"Подавляющее большинство японцев живут совершенно устаревшими представлениями об этом крае и его жемчужине — Владивостоке", — написал он в статье для Forbes Japan.

Также Накамура отметил, что благодаря молодому поколению Владивосток, находящийся рядом с Японией, превратился в европейский город, его культура и весь образ жизни существенно изменились.

"Там очень прозрачная синяя вода, и острова рядом с Владивостоком окружены волнующими морскими просторами", — восхитился автор.

Он заметил ещё одно важное достоинство города — небольшое количество людей на пляжах летом. Писатель рассказал, что в это же время в Японии пляжи переполнены, они похожи на общественные бани, их инфраструктура не выдерживает такого количества людей. Накамура признался, что испытывает "хорошую зависть" по отношению к жителям Владивостока.