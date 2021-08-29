Минобороны РФ показало видео уничтожения китайской ракеты из ПЗРК "Игла"
Российский зенитчик смог поразить мишень на высоте полутора тысяч метров.
Командир подразделения стрелков-зенитчиков лейтенант Сергей Маёнов признан самым метким стрелком по итогам гонки "Мастерство" конкурса "Чистое небо", проводимого в Китае в рамках "Армейских международных игр — 2021". Ему одному удалось уничтожить китайскую ракету из переносного зенитного ракетного комплекса "Игла". Министерство обороны РФ показало эти кадры.
"Офицер-зенитчик из ПЗРК "Игла-С", единственный среди всех участников соревнований, поразил прямым попаданием в китайскую ракету-мишень TY-300D, имитирующую высокоскоростную воздушную цель на высоте 1,5 тыс. метров", — говорится на сайте российского военного ведомства.
Кстати, ранее Лайф рассказывал, что иностранцев привёл в восторг "танковый балет" на форуме "Армия-2021". В комментариях к ролику, который был опубликован телеканалом RT, один из пользователей написал, что ему нравится, "как танки "танцуют" вместе с артистами на заднем фоне". Другой комментатор просто назвал это зрелище прекрасным.
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