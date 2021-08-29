Минобороны РФ показало видео уничтожения китайской ракеты из ПЗРК "Игла"

Командир подразделения стрелков-зенитчиков лейтенант Сергей Маёнов признан самым метким стрелком по итогам гонки "Мастерство" конкурса "Чистое небо", проводимого в Китае в рамках "Армейских международных игр — 2021". Ему одному удалось уничтожить китайскую ракету из переносного зенитного ракетного комплекса "Игла". Министерство обороны РФ показало эти кадры.

Кстати, ранее Лайф рассказывал, что иностранцев привёл в восторг "танковый балет" на форуме "Армия-2021". В комментариях к ролику, который был опубликован телеканалом RT, один из пользователей написал, что ему нравится, "как танки "танцуют" вместе с артистами на заднем фоне". Другой комментатор просто назвал это зрелище прекрасным.