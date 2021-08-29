США решили ликвидировать своё посольство в Кабуле после вывода войск из страны

С 1 сентября после вывода войск из Афганистана Соединённые Штаты не собираются сохранять своё посольство в Кабуле. Об этом в эфире телеканала CBS заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Нашим действующим планом не предусмотрено сохранение с 1 сентября посольства в Афганистане, но мы [оставим] по крайней мере постоянное представительство. У нас будут возможности и механизмы для сохранения на месте дипломатов Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан

Он пояснил, что американцам необходимо дипломатическое присутствие в стране для ряда мер, в том числе для обработки заявлений просителей специальных иммиграционных виз.

Ранее стало известно, что Вооружённые силы США приступили к финальной стадии операции по эвакуации людей из Афганистана.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.