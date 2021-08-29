США решили ликвидировать своё посольство в Кабуле после вывода войск из страны
В Белом доме заявили, что у американцев будут другие возможности и механизмы для поддержания дипломатического присутствия в стране.
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С 1 сентября после вывода войск из Афганистана Соединённые Штаты не собираются сохранять своё посольство в Кабуле. Об этом в эфире телеканала CBS заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Нашим действующим планом не предусмотрено сохранение с 1 сентября посольства в Афганистане, но мы [оставим] по крайней мере постоянное представительство. У нас будут возможности и механизмы для сохранения на месте дипломатов
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан
Он пояснил, что американцам необходимо дипломатическое присутствие в стране для ряда мер, в том числе для обработки заявлений просителей специальных иммиграционных виз.
Ранее стало известно, что Вооружённые силы США приступили к финальной стадии операции по эвакуации людей из Афганистана.
15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Произошедшее вызвало волну критики в адрес американского президента. В частности, на него ополчился экс-лидер Штатов Дональд Трамп, заявив, что ситуация в Афганистане стала одним из величайших поражений Америки, а бегство военных из страны не что иное, как капитуляция.
Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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