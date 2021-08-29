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США решили ликвидировать своё посольство в Кабуле после вывода войск из страны

В Белом доме заявили, что у американцев будут другие возможности и механизмы для поддержания дипломатического присутствия в стране.

29 августа, 14:14
<p>Фото © <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Embassy_of_the_United_States,_Kabul" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Фото © Wikipedia

С 1 сентября после вывода войск из Афганистана Соединённые Штаты не собираются сохранять своё посольство в Кабуле. Об этом в эфире телеканала CBS заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Нашим действующим планом не предусмотрено сохранение с 1 сентября посольства в Афганистане, но мы [оставим] по крайней мере постоянное представительство. У нас будут возможности и механизмы для сохранения на месте дипломатов

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан

Он пояснил, что американцам необходимо дипломатическое присутствие в стране для ряда мер, в том числе для обработки заявлений просителей специальных иммиграционных виз.

Мощный взрыв прогремел возле аэропорта Кабула

Мощный взрыв прогремел возле аэропорта Кабула

Ранее стало известно, что Вооружённые силы США приступили к финальной стадии операции по эвакуации людей из Афганистана.

15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Произошедшее вызвало волну критики в адрес американского президента. В частности, на него ополчился экс-лидер Штатов Дональд Трамп, заявив, что ситуация в Афганистане стала одним из величайших поражений Америки, а бегство военных из страны не что иное, как капитуляция.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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