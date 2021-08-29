США приступили к финальной фазе операции по эвакуации людей из Афганистана
В аэропорту Кабула вылета на американских самолётах ожидает около тысячи человек.
Фото © ТАСС / Planet Pix via ZUMA Press Wire
Вооружённые силы США приступили к финальной стадии операции по эвакуации людей из Афганистана. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник.
По его данным, в аэропорту Кабула вылета на американских самолётах ожидает около тысячи человек. Толпы перед воротами воздушной гавани начали рассеиваться после предупреждений об угрозе новых терактов.
Напомним, ранее стало известно, что Пентагон приступил к эвакуации американских военных из аэропорта Кабула.
15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Произошедшее вызвало волну критики в адрес американского президента. В частности, на него ополчился экс-лидер Штатов Дональд Трамп, заявив, что ситуация в Афганистане стала одним из величайших поражений Америки, а бегство военных из страны не что иное, как капитуляция.
Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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