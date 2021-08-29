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США приступили к финальной фазе операции по эвакуации людей из Афганистана

В аэропорту Кабула вылета на американских самолётах ожидает около тысячи человек.

29 августа, 02:46

Фото © ТАСС / Planet Pix via ZUMA Press Wire

Вооружённые силы США приступили к финальной стадии операции по эвакуации людей из Афганистана. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник.

По его данным, в аэропорту Кабула вылета на американских самолётах ожидает около тысячи человек. Толпы перед воротами воздушной гавани начали рассеиваться после предупреждений об угрозе новых терактов.

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Американцев просят срочно покинуть район аэропорта Кабула из-за "конкретной" угрозы

Напомним, ранее стало известно, что Пентагон приступил к эвакуации американских военных из аэропорта Кабула.

Талибы попросили США оставить дипломатов после вывода американских войск из Афганистана

Талибы попросили США оставить дипломатов после вывода американских войск из Афганистана

15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Произошедшее вызвало волну критики в адрес американского президента. В частности, на него ополчился экс-лидер Штатов Дональд Трамп, заявив, что ситуация в Афганистане стала одним из величайших поражений Америки, а бегство военных из страны не что иное, как капитуляция.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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