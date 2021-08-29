США приступили к финальной фазе операции по эвакуации людей из Афганистана

Вооружённые силы США приступили к финальной стадии операции по эвакуации людей из Афганистана. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник.

По его данным, в аэропорту Кабула вылета на американских самолётах ожидает около тысячи человек. Толпы перед воротами воздушной гавани начали рассеиваться после предупреждений об угрозе новых терактов.

Напомним, ранее стало известно, что Пентагон приступил к эвакуации американских военных из аэропорта Кабула.

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