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В России с начала года по ДНК нашли подозреваемых в 3000 преступлений

Федеральная база данных геномной информации работает в РФ с 2009 года.

29 августа, 02:29

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Правоохранительные органы с помощью базы данных ДНК в период с января по июль нынешнего года установили причастных к совершению более трёх тысяч преступлений. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу МВД РФ.

"За семь месяцев 2021 года с использованием федеральной базы данных геномной информации получена информация о возможной причастности лиц к совершению более трёх тысяч преступлений", — отметили в ведомстве.

У российских школьников ищут гены преступников с помощью ДНК-теста

У российских школьников ищут гены преступников с помощью ДНК-теста

В МВД пояснили, что по закону геномная регистрация обязательна для осуждённых, отбывающих наказание в колониях за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, всех категорий преступлений на сексуальной почве, а также неустановленных лиц, биологический материал которых был изъят в период следственных действий, и неопознанных тел.

Добавим, что в конце 2020 года Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, расширяющий перечень лиц, подлежащих обязательной государственной геномной регистрации. Согласно инициативе правительства, такая регистрация станет обязательной для всех осуждённых, отбывающих наказание в виде лишения свободы, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, а также лиц, подвергнутых административному аресту. Также отметим, что Федеральная база данных геномной информации работает с 2009 года.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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