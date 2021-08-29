В России с начала года по ДНК нашли подозреваемых в 3000 преступлений
Федеральная база данных геномной информации работает в РФ с 2009 года.
Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
Правоохранительные органы с помощью базы данных ДНК в период с января по июль нынешнего года установили причастных к совершению более трёх тысяч преступлений. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу МВД РФ.
"За семь месяцев 2021 года с использованием федеральной базы данных геномной информации получена информация о возможной причастности лиц к совершению более трёх тысяч преступлений", — отметили в ведомстве.
В МВД пояснили, что по закону геномная регистрация обязательна для осуждённых, отбывающих наказание в колониях за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, всех категорий преступлений на сексуальной почве, а также неустановленных лиц, биологический материал которых был изъят в период следственных действий, и неопознанных тел.
Добавим, что в конце 2020 года Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, расширяющий перечень лиц, подлежащих обязательной государственной геномной регистрации. Согласно инициативе правительства, такая регистрация станет обязательной для всех осуждённых, отбывающих наказание в виде лишения свободы, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, а также лиц, подвергнутых административному аресту. Также отметим, что Федеральная база данных геномной информации работает с 2009 года.
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