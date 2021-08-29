Общество "Знание" запускает дни открытых дверей для школьников и студентов

Общество "Знание" организует для школьников и студентов дни открытых дверей в российских вузах, компаниях и учреждениях культуры в рамках второго марафона "Новое знание".

"Организатором дней открытых дверей выступает российское общество "Знание". Молодые люди получат возможность посетить крупные производства, познакомиться с бизнес-процессами компаний, окунуться в креативную атмосферу театров и киностудий, увидеть центры подготовки именитых спортсменов, пообщаться с ведущими экспертами в разных отраслях", — сообщили в пресс-службе общества.

Гендиректор общества "Знание" Максим Древаль добавил, что организация отметила чёткий запрос общества, и в первую очередь молодёжи, на интеллектуальные, достоверные и конкретные знания. Он считает, что такие знания лучше всего получать, не просто общаясь с профессионалами, но и погружаясь в их среду.

Общество "Знание" также сообщает, что планирует проводить дни открытых дверей на регулярной основе. Это поможет создать дополнительные возможности для профориентации старшеклассников и студентов и продемонстрировать возможности российских компаний для молодых специалистов в удобных и современных форматах.