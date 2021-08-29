Четверо детей и двое взрослых погибли в результате ракетного удара США по Кабулу

Четверо детей и двое взрослых погибли в результате ракетного удара ВС США по Кабулу. Об этом сообщает афганский телеканал "Ариана ньюс".

По его данным, в ходе атаки были уничтожены два транспортных средства и частично разрушен жилой дом. Инцидент произошёл в кабульском районе Хаджи-Бугра, который примыкает к взлётно-посадочной полосе аэропорта, поэтому изначально СМИ предположили, что атака была совершена на воздушную гавань.