Четверо детей и двое взрослых погибли в результате ракетного удара США по Кабулу
Также были уничтожены два транспортных средства и частично разрушен жилой дом.
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Четверо детей и двое взрослых погибли в результате ракетного удара ВС США по Кабулу. Об этом сообщает афганский телеканал "Ариана ньюс".
По его данным, в ходе атаки были уничтожены два транспортных средства и частично разрушен жилой дом. Инцидент произошёл в кабульском районе Хаджи-Бугра, который примыкает к взлётно-посадочной полосе аэропорта, поэтому изначально СМИ предположили, что атака была совершена на воздушную гавань.
Напомним, 26 августа у воздушной гавани Кабула прогремела серия взрывов: первый произошёл у ворот аэропорта Кабула, бомбу привёл в действие террорист-смертник, второй — возле отеля Baron ("Барон"), где проживали британцы, желающие покинуть Афганистан, он мог быть осуществлён при помощи заминированного автомобиля. При этом в Пентагоне заявили, что взрыв был один. Ответственность за теракты взяло на себя ИГИЛ*. Этот день стал самым смертоносным для американских военных в Афганистане с 2011 года: среди жертв оказалось 13 американских военнослужащих.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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