Американка голыми руками поборола дикую пуму, защищая сына

В американском штате Калифорния женщина в одиночку и голыми руками поборола дикую пуму, которая напала на её пятилетнего ребёнка. Об этом сообщает телеканал CBS Los Angeles.

Отмечается, что инцидент произошёл во время прогулки во дворе недалеко от города Калабасас. Животное появилось внезапно из кустов, схватила мальчика и протащила более 40 метров. Мать ребёнка выбежала на крики и, увидев пуму, сразу же принялась её избивать.

Женщине удалось отогнать дикую кошку. Мальчик же получил различные травмы и был доставлен в больницу. Журналисты уточнили, что нападения пумы на человека в этом регионе не фиксировались уже более двадцати лет.