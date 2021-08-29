Жителей Центральной России предупредили о первом снеге и резком приходе осени

Россиян в начале сентября ждёт во всех смыслах осенняя погода, при этом в отдельных регионах пойдёт мокрый снег. Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"2 сентября в Центральной России резко наступит настоящая осень. В результате прохождения уже не полярного, а арктического атмосферного фронта зарядят холодные дожди, сопровождаемые промозглым северным ветром. В тёмное время суток температура воздуха понизится до плюс восьми — плюс 13, а днём будет не выше плюс 11–16 градусов", — сказал он в беседе с ТАСС.