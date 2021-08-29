Жителей Центральной России предупредили о первом снеге и резком приходе осени
Дневные температуры упадут до 11–16 градусов, а в ряде регионов страны пройдут дожди.
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Россиян в начале сентября ждёт во всех смыслах осенняя погода, при этом в отдельных регионах пойдёт мокрый снег. Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"2 сентября в Центральной России резко наступит настоящая осень. В результате прохождения уже не полярного, а арктического атмосферного фронта зарядят холодные дожди, сопровождаемые промозглым северным ветром. В тёмное время суток температура воздуха понизится до плюс восьми — плюс 13, а днём будет не выше плюс 11–16 градусов", — сказал он в беседе с ТАСС.
На некоторые регионы обрушится похолодание, дожди и мокрый снег. По данным синоптиков, утеплиться стоит жителям Мурманской, Вологодской и Архангельской областей, а также Карелии и Коми. При этом непогода затронет север Пермского края и Свердловскую область.
Стоит отметить, что в этом году погода удивляет жителей отдалённых уголков России не в первый раз. Так, например, в конце июля снег выпал на трассе "Колыма" в Магаданской области, а на Чукотку в начале августа вовсе обрушилась метель.
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