НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Жителей Центральной России предупредили о первом снеге и резком приходе осени

Дневные температуры упадут до 11–16 градусов, а в ряде регионов страны пройдут дожди.

29 августа, 17:21
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Россиян в начале сентября ждёт во всех смыслах осенняя погода, при этом в отдельных регионах пойдёт мокрый снег. Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"2 сентября в Центральной России резко наступит настоящая осень. В результате прохождения уже не полярного, а арктического атмосферного фронта зарядят холодные дожди, сопровождаемые промозглым северным ветром. В тёмное время суток температура воздуха понизится до плюс восьми — плюс 13, а днём будет не выше плюс 11–16 градусов", — сказал он в беседе с ТАСС.

На некоторые регионы обрушится похолодание, дожди и мокрый снег. По данным синоптиков, утеплиться стоит жителям Мурманской, Вологодской и Архангельской областей, а также Карелии и Коми. При этом непогода затронет север Пермского края и Свердловскую область.

В Якутии выпал первый снег

В Якутии выпал первый снег

Стоит отметить, что в этом году погода удивляет жителей отдалённых уголков России не в первый раз. Так, например, в конце июля снег выпал на трассе "Колыма" в Магаданской области, а на Чукотку в начале августа вовсе обрушилась метель.

Летняя пурга: На Чукотку обрушилась сильная метель

Летняя пурга: На Чукотку обрушилась сильная метель

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1