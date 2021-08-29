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Бывший муж Пелагеи женился на дочери миллионера, с которой изменял певице

Торжество прошло в одном из подмосковных загсов в компании близких людей.

29 августа, 17:18

Видео © Соцсети

Российский хоккеист и бывший муж певицы Пелагеи Иван Телегин женился. Его новой избранницей стала дочь миллионера из Нижневартовска Мария Гончар, с которой он изменял артистке.

Пара расписалась сегодня в одном из загсов Подмосковья. Торжество прошло в кругу самых близких людей. С размахом отмечать бракосочетание молодожёны планируют позже. Иван и Мария вместе около двух лет. Именно к ней хоккеист ушёл от Пелагеи, а весной этого года сделал своей новой пассии предложение руки и сердца на её родине — в Нижневартовске.

Пелагея наняла охрану после анонимных угроз из-за развода с Телегиным

Пелагея наняла охрану после анонимных угроз из-за развода с Телегиным

Ранее Лайф сообщал, что Телегин при разводе оставил Пелагее особняк за 75 млн. В Сети появилось его фото в компании другой женщины, после этого Пелагея заявила, что они полгода не живут вместе и находятся в бракоразводном процессе. Также она рассказывала, что ради дочери Таисии они сохранили дружеские отношения.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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