Бывший муж Пелагеи женился на дочери миллионера, с которой изменял певице

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Российский хоккеист и бывший муж певицы Пелагеи Иван Телегин женился. Его новой избранницей стала дочь миллионера из Нижневартовска Мария Гончар, с которой он изменял артистке.

Пара расписалась сегодня в одном из загсов Подмосковья. Торжество прошло в кругу самых близких людей. С размахом отмечать бракосочетание молодожёны планируют позже. Иван и Мария вместе около двух лет. Именно к ней хоккеист ушёл от Пелагеи, а весной этого года сделал своей новой пассии предложение руки и сердца на её родине — в Нижневартовске.