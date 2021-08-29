Сборная России стала чемпионом мира по пляжному футболу, обыграв в финальном матче команду Японии со счётом 5:2. Отметим, что турнир завершился в "Лужниках".

Счёт в дебюте игры открыл Фёдор Земсков. Однако через некоторое время Акагума счет сравнял. Восстановили преимущество наших Крашенинников и Новиков, на голы которых ответил все тот же Акагума. Однако Артур Папоротный, а затем и Юрий Крашенинников поставили точки в матче и всем турнире.