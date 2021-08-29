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Наши красавцы : Сборная России по пляжному футболу выиграла чемпионат мира в Москве

По ходу турнира наша команда не проиграла ни в одном матче, а в финале стала сильнее команды из своей группы.

29 августа, 17:40
<p>Фото РФС</p>

Фото РФС

Сборная России стала чемпионом мира по пляжному футболу, обыграв в финальном матче команду Японии со счётом 5:2. Отметим, что турнир завершился в "Лужниках".

Счёт в дебюте игры открыл Фёдор Земсков. Однако через некоторое время Акагума счет сравнял. Восстановили преимущество наших Крашенинников и Новиков, на голы которых ответил все тот же Акагума. Однако Артур Папоротный, а затем и Юрий Крашенинников поставили точки в матче и всем турнире.

Таким образом, сборная России стала трёхкратным чемпионом мира по пляжному футболу. Бронзовые медали домой увозят представители Швейцарии.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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