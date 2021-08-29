В Милане загорелся 15-этажный дом, жильцов эвакуировали
Предполагается, что возгорание произошло на верхних этажах, при этом серый дым от огня распространился по всему району.
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Жители многоэтажного дома в Милане были эвакуированы из-за крупного пожара. Об этом сообщает итальянское агентство ANSA. Известно, что здание 15-этажное и расположено на улице Виа Антонини.
Всего в доме проживает до 70 семей. Информации о пострадавших пока не поступало. Также спасатели проверяют, остаётся ли ещё кто-то из людей в здании. Предположительно, очаг возгорания находится на верхних этажах. Дым от пожара распространился по всему району. На месте работают пожарные и скорая помощь.
А ранее Лайф рассказывал, что вечером 27 августа случился пожар в клинической больнице № 3 Ярославля. Отмечалось, что в палате на первом этаже загорелся матрас на площади пять квадратных метров и произошло задымление. Сотрудники медучреждения потушили огонь до приезда пожарных. Власти региона уточнили, что в больнице в ту ночь умер один человек и его смерть с пожаром не связана.
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