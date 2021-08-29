Змея обвила шею девочки и укусила за лицо в контактном зоопарке в Екатеринбурге

В контактном зоопарке Екатеринбурга змея обвила шею девочки и укусила за лицо. Видео © Соцсети

В Екатеринбурге в контактном зоопарке "Парк бабочек" змею положили на плечи пятилетней девочке. В какой-то момент она начала обвиваться вокруг шеи ребёнка, а затем укусила за лицо. Видео инцидента появилось в соцсетях.

"Я поехал забирать жену с детьми, а они мне говорят, что мою младшую дочь укусила змея. Я попросил документы, что змея неядовитая, что это безопасно. Мы решили вызвать скорую помощь, повезли ребёнка в больницу № 9, нужно её обследовать", — передаёт слова отца Ura.ru.

Представители администрации зоопарка сообщила Лайфу, что связались с родителями девочки и всё уладили. По их словам, такой случай произошёл впервые. Согласно законодательству, людей, в том числе детей, можно допускать к общению со змеями. В администрации уточнили, что после произошедшего они не будут давать людям контактировать со змеями, чтобы избежать повторного инцидента.