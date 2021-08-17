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Аллигатор вцепился в работницу зоопарка на глазах у детей, которые праздновали день рождения

В середине августа американец Донни Уайзман вместе с женой Терезой отправился на детский день рождения в зоопарк Scales and Tails в штате Юта. Но познавательные семейные часы обернулись кошмаром.

17 августа, 11:22

Фото © Facebook / scalesandtailsutah

Когда смотрительница привела экскурсионную группу к вольеру с аллигатором, рептилия схватила девушку за руку. И отпускать явно не собиралась. То, что произошло дальше, попало на видео. Поняв, что хищник не собирается отпускать смотрительницу, Донни позвал на помощь, а сам кинулся в вольер спасать девушку. Судя по всему, без помощи она бы не обошлась. Кое-как мужчине удалось заставить рептилию отпустить свою "добычу".

Кадры из видео © Facebook / KSL NewsRadio / Theresa Wiseman

Потом ещё почти минуту он пробыл с аллигатором один на один, сжимая ему пасть. Вскоре Уайзману всё-таки удалось убраться из клетки невредимым. Спустя пару дней в Facebook-группе зоопарка появился пост с благодарностями. Управление отметило, что работа с хищниками — всегда риск и иметь таких героев среди посетителей — большая честь. Кстати, сам Донни себя героем совсем не считает, пишет 2KU.TV.

Мы хотим отдать должное Донни Уайзману и Тодду и Эми Кристофер и поблагодарить их за героизм. Работа с некоторыми из наших животных сопряжена с риском, который мы, как сотрудники, принимаем на себя. Вчера произошло событие, которое, как мы надеемся, больше не повторится. Одну из наших работниц укусил большой аллигатор, и всё вышло из-под контроля

scalesandtailsutah

Фото © Facebook / scalesandtailsutah

Фото © Facebook / scalesandtailsutah

Этот джентльмен мог просто остаться в зоне безопасности, как бы поступило большинство, но вместо этого он вмешался в ситуацию по собственному желанию и помог защитить девушку от аллигатора. Его помощь в сочетании с обучением нашего сотрудника, вероятно, спасла ей жизнь и конечности. А Эми Кристофер работала медсестрой, так что оказала первую помощь уже до приезда скорой помощи, и мы также благодарим её за это. Все в порядке и уже идут на поправку

scalesandtailsutah

Кроме того, девушка, которая чуть не стала жертвой аллигатора, рассказала, как хорошо дела сложились у неё. Она попала к лучшему хирургу-ортопеду в штате. Он придумал решение, благодаря которому смотрительница, чьё имя не раскрывается, сейчас может пользоваться своей рукой, хотя пока что скованно, пишет Ladbible.

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Близняшка, которую сестра вырвала из пасти крокодила, показала ужасающие шрамы после нападения

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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