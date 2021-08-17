Аллигатор вцепился в работницу зоопарка на глазах у детей, которые праздновали день рождения

Этот джентльмен мог просто остаться в зоне безопасности, как бы поступило большинство, но вместо этого он вмешался в ситуацию по собственному желанию и помог защитить девушку от аллигатора. Его помощь в сочетании с обучением нашего сотрудника, вероятно, спасла ей жизнь и конечности. А Эми Кристофер работала медсестрой, так что оказала первую помощь уже до приезда скорой помощи, и мы также благодарим её за это. Все в порядке и уже идут на поправку

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