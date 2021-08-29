Байден встретился с семьями погибших при теракте в Кабуле солдат

Американский лидер Джо Байден прибыл в штат Делавэр, где встретился с семьями 13 американских солдат, которые погибли при теракте в столице Афганистана, сообщает NBC News.

Президент США и первая леди Джилл Байден прилетели на базу ВВС Дувр. Они планируют посетить мероприятие по транспортировке останков погибших военных на родину и с военно-транспортного самолёта проводят тела солдат в задрапированных флагами гробах.

Ранее Лайф сообщал, что в США доставили тела американских солдат, погибших при теракте в Кабуле. Жертвами серии взрывов около аэропорта афганской столицы стали 13 военнослужащих Армии США.