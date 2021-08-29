Байден встретился с семьями погибших при теракте в Кабуле солдат
Президент и первая леди посетят мероприятие по транспортировке останков военных на родину и с военно-транспортного самолёта проводят тела в задрапированных флагами гробах.
Фото © Facebook / Joe Biden
Американский лидер Джо Байден прибыл в штат Делавэр, где встретился с семьями 13 американских солдат, которые погибли при теракте в столице Афганистана, сообщает NBC News.
Президент США и первая леди Джилл Байден прилетели на базу ВВС Дувр. Они планируют посетить мероприятие по транспортировке останков погибших военных на родину и с военно-транспортного самолёта проводят тела солдат в задрапированных флагами гробах.
Ранее Лайф сообщал, что в США доставили тела американских солдат, погибших при теракте в Кабуле. Жертвами серии взрывов около аэропорта афганской столицы стали 13 военнослужащих Армии США.
Напомним, что первый взрыв в Кабуле произошёл у ворот воздушной гавани, бомбу привёл в действие террорист-смертник, второй — возле отеля Baron ("Барон"), где проживали британцы, желающие покинуть Афганистан, он мог быть осуществлён при помощи заминированного автомобиля. Впоследствии ИГИЛ* взяло на себя ответственность за теракты. После этого США провели серию авиаударов, в ходе которой два главаря организации были убиты, ещё один ранен.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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