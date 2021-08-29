Турция поддержала идею создать в Кабуле зону безопасности под эгидой ООН
Также предложения об отправке миротворцев в Афганистан поступили из Франции.
Фото © ТАСС / EPA / Yahya Nemah
Турция поддерживает идею создания "зоны безопасности" в Кабуле при участии международных миротворческих сил и под контролем ООН. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во время совместной пресс-конференции с его немецким коллегой Хайко Маасом. Министр счёл интересным предложение Франции.
Но нужно посмотреть, легко ли это сделать. Если такие силы будут созданы, то они должны быть сформированы ООН с участием разных стран
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу
Ранее французский президент Эмманюэль Макрон сообщил, что Париж и Лондон представят на внеочередном заседании Совета Безопасности ООН, которое состоится 30 августа, проект резолюции о создании в Кабуле контролируемой ООН зоны безопасности.
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