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Турция поддержала идею создать в Кабуле зону безопасности под эгидой ООН

Также предложения об отправке миротворцев в Афганистан поступили из Франции.

29 августа, 18:18
<p>Фото © ТАСС / EPA / Yahya Nemah</p>

Фото © ТАСС / EPA / Yahya Nemah

Турция поддерживает идею создания "зоны безопасности" в Кабуле при участии международных миротворческих сил и под контролем ООН. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во время совместной пресс-конференции с его немецким коллегой Хайко Маасом. Министр счёл интересным предложение Франции.

Но нужно посмотреть, легко ли это сделать. Если такие силы будут созданы, то они должны быть сформированы ООН с участием разных стран

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу

Ранее французский президент Эмманюэль Макрон сообщил, что Париж и Лондон представят на внеочередном заседании Совета Безопасности ООН, которое состоится 30 августа, проект резолюции о создании в Кабуле контролируемой ООН зоны безопасности.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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