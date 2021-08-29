Число погибших в крупном ДТП на Ставрополье увеличилось до шести человек

Число погибших при столкновении трёх легковых автомобилей и грузовика в Георгиевском городском округе Ставрополья увеличилось до шести. В больнице умер один из пострадавших, сообщили журналистам в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

"На 20:00 мск поступила информация о том, что в больнице города Георгиевска скончался один из пострадавших, мужчина", — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в аварии пострадал ребёнок, он находится в реанимации, его состояние оценивается как крайне тяжёлое. Сейчас решается вопрос о транспортировке ребёнка в краевую больницу в город Ставрополь. Добавим, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело.