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Число погибших в крупном ДТП на Ставрополье увеличилось до шести человек

В больнице скончался пострадавший мужчина. В реанимации продолжает находиться в крайне тяжёлом состоянии ребёнок.

29 августа, 18:27
<p>Фото © <a href="https://26.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4548874" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МЧС РФ по Ставропольскому краю</a></p>

Фото © ГУ МЧС РФ по Ставропольскому краю

Число погибших при столкновении трёх легковых автомобилей и грузовика в Георгиевском городском округе Ставрополья увеличилось до шести. В больнице умер один из пострадавших, сообщили журналистам в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

"На 20:00 мск поступила информация о том, что в больнице города Георгиевска скончался один из пострадавших, мужчина", — говорится в сообщении.

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Также уточняется, что в аварии пострадал ребёнок, он находится в реанимации, его состояние оценивается как крайне тяжёлое. Сейчас решается вопрос о транспортировке ребёнка в краевую больницу в город Ставрополь. Добавим, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Напомним, авария с участием четырёх автомобилей произошла на региональной трассе Минеральные Воды — Кочубей. На месте ЧП скончалось пять человек, ещё двое пострадали, их доставили в медучреждение.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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