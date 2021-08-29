Подросток из Испании пропал без вести после удара урагана "Нора" в Мексике

В Мексике 13-летний мальчик из Испании пропал после удара урагана первой категории "Нора" по региону. Об этом сообщила газета El Milenio.

Мальчик приехал на отдых на курорт Пуэрто-Вальярта со своими родителями. Однако река Куале вышла из берегов и разрушила здание небольшого отеля, где они проживали. На помощь местным жителям для устранения последствий стихии уже привлекли сто спасателей и десятки единиц техники. Губернатор региона Энрике Альфаро при этом заявил, что пока нет информации о пострадавших или погибших.