Подросток из Испании пропал без вести после удара урагана "Нора" в Мексике
Сто спасателей и десятки единиц техники помогают местным жителям справляться с последствиями стихии.
Фото © Twitter / EnriqueAlfaroR
В Мексике 13-летний мальчик из Испании пропал после удара урагана первой категории "Нора" по региону. Об этом сообщила газета El Milenio.
Мальчик приехал на отдых на курорт Пуэрто-Вальярта со своими родителями. Однако река Куале вышла из берегов и разрушила здание небольшого отеля, где они проживали. На помощь местным жителям для устранения последствий стихии уже привлекли сто спасателей и десятки единиц техники. Губернатор региона Энрике Альфаро при этом заявил, что пока нет информации о пострадавших или погибших.
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