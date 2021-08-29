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Подросток из Испании пропал без вести после удара урагана "Нора" в Мексике

Сто спасателей и десятки единиц техники помогают местным жителям справляться с последствиями стихии.

29 августа, 19:10

Фото © Twitter / EnriqueAlfaroR

В Мексике 13-летний мальчик из Испании пропал после удара урагана первой категории "Нора" по региону. Об этом сообщила газета El Milenio.

Мальчик приехал на отдых на курорт Пуэрто-Вальярта со своими родителями. Однако река Куале вышла из берегов и разрушила здание небольшого отеля, где они проживали. На помощь местным жителям для устранения последствий стихии уже привлекли сто спасателей и десятки единиц техники. Губернатор региона Энрике Альфаро при этом заявил, что пока нет информации о пострадавших или погибших.

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Ранее стало известно, что власти Нью-Йорка объявили режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за приближения урагана "Генри" с Атлантического океана.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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