"Америка не будет таскать каштаны из огня": В Госдуме оценили письмо украинских политиков к Байдену на тему "Северного потока – 2"

Депутат Руслан Бальбек отметил, что такие "воззвания" приходят в администрацию президента США миллионами и их "даже никто не читает".