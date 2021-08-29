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"Америка не будет таскать каштаны из огня": В Госдуме оценили письмо украинских политиков к Байдену на тему "Северного потока – 2"

Депутат Руслан Бальбек отметил, что такие "воззвания" приходят в администрацию президента США миллионами и их "даже никто не читает".

29 августа, 19:06

Фото © Nord Stream 2 / Axel Schmidt

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал письмо украинских политиков и активистов президенту США Джо Байдену с требованием остановить "Северный поток – 2" и послать России "чёткий сигнал" о том, что в Белом доме поддерживают Киев.

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"Разумеется, на словах администрация Байдена будет уверять, что союзнические отношения с Украиной тверды как гранит, но мы уже видели цену этим обещаниям. Америка не будет таскать каштаны из огня для кого-то, это удел так называемых американских союзников", — цитирует слова депутата RT.

Он добавил, что такие "воззвания" приходят в администрацию президента США миллионами и их "даже никто не читает". Бальбек отметил, что мнение Германии по "Северному потоку – 2" для Америки куда более важно, чем "какие-то украинские претензии".

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"Главный локомотив Европы желает получать российский газ, и этим всё сказано. Поэтому амбиции Украины будут отброшены в сторону, как шайба в дальний угол", — сказал депутат.

Ранее Лайф сообщал, что на Украине написали Байдену письмо с требованием остановить "Северный поток – 2". Политики и общественники из Незалежной хотят, чтобы американский лидер защитил их страну и всю Европу.

Напомним, "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. Газопровод завершён на 99%. Укладка труб в водах Дании закончена, остался участок в водах Германии, завершить который планируется до 12 сентября.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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