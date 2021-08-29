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Брат рассказал о состоянии создателя "Смысловых галлюцинаций" Владимира Бурдина

Врачи пока не могут дать никаких прогнозов, однако хорошая новость всё же есть.

29 августа, 19:05
<p>Фото © <a href="https://vk.com/club953724?z=photo-953724_456239187/album-953724_0/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ВКонтакте</a></p>

Фото © ВКонтакте

Один из основателей группы "Смысловые галлюцинации", Владимир Бурдин, на данный момент находится в больнице на интенсивной терапии, у него серьёзное поражение лёгких. Об этом сообщил брат музыканта Тимофей Бурдин.

"Мама звонила в реанимацию. Сказали, очень сильное поражение лёгких. Он на очень интенсивной терапии. Никаких прогнозов в такой ситуации дать не могут. Ни отрицательной, ни положительной динамики нет", — написал Бурдин в официальной группе музыканта в соцсети "ВКонтакте".

Он уточнил, что хорошая новость всё же есть — врачам удалось стабилизировать состояние пациента.

Ранее появилась информация, что Бурдин находится на ИВЛ в одной из больниц Екатеринбурга с 80-процентным поражением лёгких. В связи с крайне тяжёлым состоянием артиста поместили в реанимацию. Сообщалось, что Бурдин впал в кому.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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