Брат рассказал о состоянии создателя "Смысловых галлюцинаций" Владимира Бурдина

Один из основателей группы "Смысловые галлюцинации", Владимир Бурдин, на данный момент находится в больнице на интенсивной терапии, у него серьёзное поражение лёгких. Об этом сообщил брат музыканта Тимофей Бурдин.

"Мама звонила в реанимацию. Сказали, очень сильное поражение лёгких. Он на очень интенсивной терапии. Никаких прогнозов в такой ситуации дать не могут. Ни отрицательной, ни положительной динамики нет", — написал Бурдин в официальной группе музыканта в соцсети "ВКонтакте".

Он уточнил, что хорошая новость всё же есть — врачам удалось стабилизировать состояние пациента.