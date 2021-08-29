Талибы разрешат афганским девушкам учиться в вузах, но с одним условием

В Афганистане девушкам будет дано право на высшее образование, однако они не смогут учиться вместе с молодыми людьми. Об этом телеканалу Tolo News сообщил назначенный "Талибаном"* исполняющий обязанности министра высшего образования страны Абдула Баки Хаккани.

Он заявил, что афганским девушкам предоставят "безопасную образовательную среду". Хаккани также обещал, что университеты скоро откроют, а сотрудникам министерства высшего образования и педагогам выплатят зарплаты.

При этом, по данным ABC News, бывшие сотрудники системы образования и преподаватели вузов Афганистана призвали талибов сохранить и модернизировать существующую систему обучения, вместо того чтобы создавать новую.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.