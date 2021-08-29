Талибы разрешат афганским девушкам учиться в вузах, но с одним условием
И.о. министра высшего образования в стране Хаккани заявил, что девочки имеют право на образование, но они не могут учиться вместе с мальчиками.
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В Афганистане девушкам будет дано право на высшее образование, однако они не смогут учиться вместе с молодыми людьми. Об этом телеканалу Tolo News сообщил назначенный "Талибаном"* исполняющий обязанности министра высшего образования страны Абдула Баки Хаккани.
Он заявил, что афганским девушкам предоставят "безопасную образовательную среду". Хаккани также обещал, что университеты скоро откроют, а сотрудникам министерства высшего образования и педагогам выплатят зарплаты.
При этом, по данным ABC News, бывшие сотрудники системы образования и преподаватели вузов Афганистана призвали талибов сохранить и модернизировать существующую систему обучения, вместо того чтобы создавать новую.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Произошедшее вызвало волну критики в адрес американского лидера. В частности, на него ополчился экс-лидер Штатов Дональд Трамп, заявив, что ситуация в Афганистане стала одним из величайших поражений Америки, а бегство военных из страны — не что иное, как капитуляция.
Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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