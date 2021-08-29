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Турция отказалась принимать мигрантов из Афганистана

Анкара считает, что она выполнила все свои обязательства до конца.

29 августа, 18:43
<p>Фото © ТАСС / EPA / SEDAT SUNA</p>

Фото © ТАСС / EPA / SEDAT SUNA

У Турции больше нет возможности предоставить убежище беженцам из Афганистана. Об этом заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в Анталье по итогам переговоров с германским коллегой Хайко Маасом. Его слова процитировало агентство Reuters.

Турция до конца выполнила моральные и гуманитарные обязанности в отношении миграции. Не может идти и речи о принятии ещё одной волны беженцев

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией.


* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

В МИД РФ заявили, что среди афганских беженцев могут оказаться террористы

В МИД РФ заявили, что среди афганских беженцев могут оказаться террористы

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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