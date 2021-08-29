Турция отказалась принимать мигрантов из Афганистана
Анкара считает, что она выполнила все свои обязательства до конца.
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У Турции больше нет возможности предоставить убежище беженцам из Афганистана. Об этом заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в Анталье по итогам переговоров с германским коллегой Хайко Маасом. Его слова процитировало агентство Reuters.
Турция до конца выполнила моральные и гуманитарные обязанности в отношении миграции. Не может идти и речи о принятии ещё одной волны беженцев
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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