Турция отказалась принимать мигрантов из Афганистана

У Турции больше нет возможности предоставить убежище беженцам из Афганистана. Об этом заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в Анталье по итогам переговоров с германским коллегой Хайко Маасом. Его слова процитировало агентство Reuters.