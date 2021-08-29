Литовские пограничники бросили беженку без сознания на границе с Белоруссией

Пограничная служба Белоруссии сообщила, что литовские военные выбросили пожилую измождённую беженку без сознания на границе. Военнослужащие пограничной заставы Дотишки обнаружили лежащую на участке Лидского погранотряда нелегалку и двух молодых людей.

Иностранка смогла выговорить только слово help. Женщине оказали первичную помощь белорусские пограничники и вызвали на место бригаду скорой медицинской помощи.

"Когда состояние женщины улучшилось, она пояснила, что к линии границы группу беженцев привезли литовские силовики. Все они следовали в Литву просить убежище, но в ответ местные правоохранители морили их голодом, угрожали и применяли физическую силу. В качестве напутствия иностранку пообещали убить, если она вернётся на территорию Литвы", — сообщила погранслужба Белоруссии.

В ведомстве также обнародовали кадры, на которых видно, что их коллеги из Литвы попытались переправить группу беженцев в Белоруссию в районе 30-го знака. На кадрах видно, что из микроавтобуса возле шлагбаума на границе выбираются мигранты в сопровождении людей в форме. Когда литовские силовики заметили белорусских пограничников, они посадили людей в автомобили и покинули территорию.