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"Провели операцию на чужой земле": "Талибан" осудил ракетный удар США в Кабуле

Руководство Соединённых Штатов должно было заранее предупредить талибов о своих планах, отметил представитель движения.

29 августа, 19:34
<p>Фото © ТАСС / AP</p>

Фото © ТАСС / AP

Радикальное движение "Талибан"* осуждает ракетный удар американских вооружённых сил по Кабулу. Об этом заявил представитель талибов Билал Карими.

"Каждый раз, когда США проводят подобные операции, мы осуждаем их", — приводит его слова CNN.

Опубликовано видео с последствиями взрыва в Кабуле

Опубликовано видео с последствиями взрыва в Кабуле

Карими добавил, что США нарушили суверенитет Афганистана, "проведя операцию на чужой земле". Он считает, что руководство Соединённых Штатов должно было заранее предупредить талибов о своих планах.

Напомним, ранее в Пентагоне заявили, что 29 августа США нанесли удар с беспилотника по автомобилю со взрывчаткой, с помощью которого боевики ИГИЛ* намеревались совершить теракт. По данным местных СМИ, в результате удара погибло семь человек, в том числе несколько детей.

Байден встретился с семьями погибших при теракте в Кабуле солдат

Байден встретился с семьями погибших при теракте в Кабуле солдат

26 августа у аэропорта Кабула прогремела серия взрывов: первый произошёл у ворот аэропорта Кабула, бомбу привёл в действие террорист-смертник, второй — возле отеля Baron ("Барон"), где проживали британцы, желающие покинуть Афганистан, он мог быть осуществлён при помощи заминированного автомобиля. При этом в Пентагоне заявили, что взрыв был один. Ответственность за теракты взяло на себя ИГИЛ. Этот день стал самым смертоносным для американских военных в Афганистане с 2011 года: среди жертв оказалось 13 американских военнослужащих.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организаций запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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