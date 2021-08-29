Радикальное движение "Талибан"* осуждает ракетный удар американских вооружённых сил по Кабулу. Об этом заявил представитель талибов Билал Карими.

"Каждый раз, когда США проводят подобные операции, мы осуждаем их", — приводит его слова CNN.

Карими добавил, что США нарушили суверенитет Афганистана, "проведя операцию на чужой земле". Он считает, что руководство Соединённых Штатов должно было заранее предупредить талибов о своих планах.

Напомним, ранее в Пентагоне заявили, что 29 августа США нанесли удар с беспилотника по автомобилю со взрывчаткой, с помощью которого боевики ИГИЛ* намеревались совершить теракт. По данным местных СМИ, в результате удара погибло семь человек, в том числе несколько детей.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.