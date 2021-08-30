Разрушительный ураган "Ида" лишил электричества уже более 700 тысяч жителей США. Видео © Соцсети

Более 700 тысяч клиентов энергокомпаний остались без электричества в южном американском штате Луизиана, на который обрушился ураган "Ида". Об этом проинформировал мониторинговый интернет-ресурс poweroutage.us.

По данным на 03:18 мск, энергоснабжение отключено у 738 587 потребителей. Этот показатель позволяет судить о последствиях стихийного бедствия. Власти предупреждают, что на ликвидацию ущерба, включая восстановление подачи электричества, могут уйти недели и даже месяцы.