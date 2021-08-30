Разрушительный ураган "Ида" лишил электричества уже более 700 тысяч жителей США
Власти предупреждают, что на ликвидацию ущерба, включая восстановление подачи электроэнергии, могут уйти недели и даже месяцы.
Разрушительный ураган "Ида" лишил электричества уже более 700 тысяч жителей США. Видео © Соцсети
Более 700 тысяч клиентов энергокомпаний остались без электричества в южном американском штате Луизиана, на который обрушился ураган "Ида". Об этом проинформировал мониторинговый интернет-ресурс poweroutage.us.
По данным на 03:18 мск, энергоснабжение отключено у 738 587 потребителей. Этот показатель позволяет судить о последствиях стихийного бедствия. Власти предупреждают, что на ликвидацию ущерба, включая восстановление подачи электричества, могут уйти недели и даже месяцы.
Напомним, что ураган "Ида" пришёл на юг США спустя 16 лет после урагана "Катрина", который свирепствовал в тех же краях, унеся жизни 1,8 тысячи человек и причинив ущерб на 125 миллиардов долларов. Эксперты предполагают, что нынешний удар стихии может стать разрушительнее того, что был в 2005 году.
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