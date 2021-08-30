Упавший на Камчатке вертолёт Ми-8 подняли со дна Курильского озера
Сейчас он находится в 570 метрах от берега. Операция по доставке судна на сушу продолжится сегодня.
Фото © Кроноцкий заповедник
Фюзеляж вертолёта Ми-8, который 12 августа упал на Камчатке, подняли со дна Курильского озера. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Роман Василевский.
"Вчера была проведена очередная попытка поднятия вертолёта, она оказалась успешной, вертолёт подняли на 40 метров. Сегодня он находится в 570 метрах от берега", — сказал Василевский во время оперативного совещания регионального правительства.
Он добавил, что вертолёт закрепили на понтонах, операция будет продолжена уже сегодня.
"Дальше будет принято решение либо с использованием водолазов, либо любой другой техники удалить его из акватории озера", — сказал зампред Правительства Камчатки.
Напомним, вертолёт Ми-8 компании "Витязь-аэро", на борту которого было 16 человек, упал в Курильское озеро 12 августа. Лайф публиковал видео с места падения воздушного судна и список находившихся на борту. Восемь человек удалось спасти. Один из выживших рассказал о том, как он смог уцелеть. 13 августа стало известно, что вертолёт обнаружен с отломанным хвостом на глубине 110–111 метров.
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