Упавший на Камчатке вертолёт Ми-8 подняли со дна Курильского озера

Фюзеляж вертолёта Ми-8, который 12 августа упал на Камчатке, подняли со дна Курильского озера. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Роман Василевский.

"Вчера была проведена очередная попытка поднятия вертолёта, она оказалась успешной, вертолёт подняли на 40 метров. Сегодня он находится в 570 метрах от берега", — сказал Василевский во время оперативного совещания регионального правительства.

Он добавил, что вертолёт закрепили на понтонах, операция будет продолжена уже сегодня.