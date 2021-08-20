Адские недели: Почему август считают самым опасным месяцем в году Август ещё не закончился, а статистика авиакатастроф уже пугает. На Камчатке разбился Ми-8, в Турции — самолёт Бе-200, в Кубинке — транспортный Ил-112, а в Астрахани — истребитель МиГ-29. 19 августа, 21:40 Фото © Shutterstock

Почему август считают плохим месяцем

Поверье, что август — плохой месяц, появилось давно. Предполагается, что слух о суровом нраве августа пришёл в Россию из Европы. Там считали, что этот месяц особенно неблагосклонен к крестьянам, которых преследовали различные неприятности во время уборки урожая. У скандинавов август считается чуть ли не смертельно опасным: в это время даже в Северной Европе нередко устанавливалась страшная жара, от которой гибли и животные, и люди.

В СССР никто не мог объяснить, почему именно август стал плохим месяцем для любых важных дел, но всё самое основное — будь то уборка урожая, спуск на воду кораблей или испытания нового самолёта — старались отложить на потом. Однако именно в это время происходили чудовищные аварии: 10 августа 1985 года во время ремонта случилась авария на атомной подводной лодке К-431; ещё через год, 31 августа 1986-го, в 15 километрах от Новороссийска потерпел крушение корабль "Адмирал Нахимов". Потом были путч 1991 года, дефолт 1998-го, гибель подводной лодки "Курск", война в Южной Осетии и авария на Саяно-Шушенской ГЭС.

Фото © ТАСС / Пресс-служба Следственного комитета РФ

Менее опасным август не стал и в начале нулевых. В августе 2002 года был сбит транспортный вертолёт Ми-26, в 2004 году с разницей в одну минуту прямо в воздухе террористы-смертники взорвали два самолёта: пассажирские Ту-134 и Ту-154. Август 2021 года тоже не жалеет россиян: сначала на Камчатке разбился вертолёт Ми-8, затем в Турции при тушении лесных пожаров упал самолёт-амфибия Бе-200, а 17 августа в подмосковной Кубинке при заходе на посадку разбился новейший транспортный самолёт Ил-112. Несколько дней спустя рядом с полигоном Ашулук в Астраханской области произошла авария с истребителем МиГ-29СМТ. Все эти случаи объединяет не только временной отрезок, но и человеческие жертвы.

19 августа 2019 года едва не произошла одна из самых крупных авиакатастроф в истории российской авиации: Airbus A321 "Уральских авиалиний" при взлёте столкнулся со стаей птиц. У машины отказали оба двигателя. Командир корабля Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин посадили машину в кукурузном поле. Все 233 человека, находившиеся на борту самолёта, выжили и отделались лишь лёгкими ушибами.

Почему август считают плохим месяцем

Фото © Shutterstock

Единого мнения насчёт кровожадности августа не существует: научное обоснование чудовищным событиям, происходящим в этом месяце, учёные ещё не дали, однако некоторые соображения на этот счёт есть. Астрологи традиционно связывают августовские происшествия и любые аномалии с пиком солнечной активности, циклами планет и много чем ещё. У военных и гражданских специалистов другое мнение по этому поводу. Военный психолог Вадим Беспалый отмечает: к августу большинство людей настраивается догулять последний месяц лета и в большинстве случаев, когда происходят страшные аварии или техногенные катастрофы, у многих притупляются внимание и бдительность.

Этот вопрос изучается уже много лет. Экстренные службы традиционно переводят на усиленный режим несения службы именно в это время. Август — это по-прежнему сезон отпусков, повышенный пассажиропоток сохраняется вплоть до сентября. У многих людей накапливается усталость, на которую за два года успела наложиться и пандемия коронавируса Вадим Беспалый Военный психолог

Есть и другое, более простое объяснение: на август приходится традиционный пик отпусков. В это время нагрузки на транспортные потоки возрастают многократно и там, где до массовых отпусков допускали серьёзные нарушения, время от времени случаются трагедии. Эти особенности, скорее всего, отмечают и астрологи, которые каждый август традиционно рекомендуют воздержаться от серьёзных покупок, дальних поездок или путешествий, связанных с полётом на самолёте.

Народные приметы на август и военный подход

Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

Большинство августовских авиакатастроф, по словам собеседников Лайфа, близких к оборонно-промышленному комплексу, может быть связано с завершением так называемого летнего цикла испытаний, когда всю военную технику, особенно авиационную, стараются испытать по максимуму. Люди торопятся успеть и отчитаться о проделанной работе, чтобы с чистой совестью уйти в отпуск хотя бы в сентябре. А спешка, как известно, ни к чему хорошему не приводит.

В славянские календари, по которым именно на августе замыкался жизненный цикл для людей, техники и всего, к чему так или иначе причастны люди, военные верят неохотно: в структурах, ответственных за безопасность страны, не привыкли полагаться на случай, а всё, что может пойти не так, проверяют многократно. Но катастрофы с боевой и гражданской авиацией продолжают происходить и с каждым новым происшествием поводы обвинить во всём "плохой" месяц появляются снова.

Версия учёных

Влияние августа на финансовые институты установить доподлинно нельзя. Зато всё, что касается техники и транспорта, поддаётся логическому объяснению. Пик солнечной активности и влияние солнца на всех живых существ изучал выдающийся русский учёный Александр Чижевский. В своей книге "Земное эхо солнечных бурь" он писал, что Солнце несколько раз в течение двух-трех лет приходит в "неистовство". После этого, по наблюдениям учёного, "всё живое синхронно приходит в конвульсивное содрогание". Если изучить прогнозируемую солнечную активность на август 2021 года, то можно обнаружить, что с последних чисел июля вплоть до первой недели сентября планету ждут сильнейшие магнитные бури. Одна из самых сильных волн уже пришла: она началась 16 августа и закончится 20-го числа. Следом за ней будет ещё одна, которая закончится ближе к сентябрю.

По словам аспиранта Калифорнийского технологического института в Пасадене, физика Андрея Ломако, искать мистику в "кровожадности" августа не стоит.

Несмотря на достаточную изученность магнитных бурь, они по-прежнему влияют не только на живые организмы, но и на технику. Но если сбой в работе сотовой связи или какие-нибудь другие неудобства можно пережить, то малейший сбой в сложной технике моментально отражается на судьбе десятков людей. Особенно это касается сложной техники или, наоборот, старых устройств. Так, например, было в конце 70-х в США: вспышка на Солнце вывела из строя некоторые станции предупреждения о ракетном нападении и американцы решили, что СССР решил развязать третью мировую войну Андрей Ломако Аспирант Калифорнийского технологического института

Последний месяц особенно жаркого лета не будет жалеть людей: магнитные бури могут спровоцировать у метеозависимых головные боли, головокружения, тошноту, резкий упадок сил, обострение проблем с сердцем и хроническими заболеваниями. Единственное спасение от августа — соблюдать рекомендации врачей, следить за здоровьем и проверять себя по несколько раз, особенно если дело касается управления сложной техникой.

Авторы Сергей Андреев