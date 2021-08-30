Космонавты обнаружили трещины ещё в одном модуле МКС

"Несколько таких мест с несквозными трещинами обнаружены в модуле "Заря", — приводит его слова РИА "Новости".

Соловьёв добавил, что эта ситуация ему не нравится. По его словам, обнаруженные ранее сквозные трещины в модуле "Звезда" наводят на мысль, что трещины в "Заре" также начнут расползаться.