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Космонавты обнаружили трещины ещё в одном модуле МКС

Есть опасения, что они начнут расползаться по примеру предыдущих.

30 августа, 00:16

Фото © Wikipedia

Космонавты обнаружили несквозные трещины в старейшем модуле МКС — "Заря". Об этом рассказал генеральный конструктор ракетно-космической корпорации "Энергия", руководитель полёта российского сегмента МКС Владимир Соловьёв.

"Несколько таких мест с несквозными трещинами обнаружены в модуле "Заря", — приводит его слова РИА "Новости".

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Соловьёв добавил, что эта ситуация ему не нравится. По его словам, обнаруженные ранее сквозные трещины в модуле "Звезда" наводят на мысль, что трещины в "Заре" также начнут расползаться.

Ранее в "Роскосмосе" заявили о рисках эксплуатации МКС после 2024 года. Россия планирует создать новую платформу, которая позволит и дальше осваивать космос.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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