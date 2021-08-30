Космонавты обнаружили трещины ещё в одном модуле МКС
Есть опасения, что они начнут расползаться по примеру предыдущих.
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Космонавты обнаружили несквозные трещины в старейшем модуле МКС — "Заря". Об этом рассказал генеральный конструктор ракетно-космической корпорации "Энергия", руководитель полёта российского сегмента МКС Владимир Соловьёв.
"Несколько таких мест с несквозными трещинами обнаружены в модуле "Заря", — приводит его слова РИА "Новости".
Соловьёв добавил, что эта ситуация ему не нравится. По его словам, обнаруженные ранее сквозные трещины в модуле "Звезда" наводят на мысль, что трещины в "Заре" также начнут расползаться.
Ранее в "Роскосмосе" заявили о рисках эксплуатации МКС после 2024 года. Россия планирует создать новую платформу, которая позволит и дальше осваивать космос.
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