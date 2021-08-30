CNN: При ракетном ударе США в Кабуле погибла семья из девяти человек
Отмечается, что среди жертв числятся шестеро детей, самым младшим было по два года.
Фото © ТАСС / AP
При ракетном ударе американских вооружённых сил по Кабулу погибло девять человек. Все они были членами одной семьи. Об этом сообщает CNN со ссылкой на родственника погибших.
По данным канала, среди жертв шестеро детей, самым младшим малышам было по два года. Родственник, который приходился братом некоторым погибшим, заявил, что это была "обычная семья". Он назвал поимённо всех девятерых жертв удара.
"Мы не ИГИЛ*, это был семейный дом, где мои братья жили со своими семьями", — сказал мужчина.
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Напомним, накануне в Пентагоне заявили, что США нанесли удар с беспилотника по автомобилю со взрывчаткой, с помощью которого боевики ИГИЛ намеревались совершить теракт. Ранее местные СМИ сообщали, что в результате удара погибло семь человек, в том числе несколько детей. "Талибан"* осудил американскую атаку, отметив, что США провели операцию на чужой земле и не уведомили о ней.
Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организаций запрещена в России по решению Верховного суда.
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