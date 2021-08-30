CNN: При ракетном ударе США в Кабуле погибла семья из девяти человек

При ракетном ударе американских вооружённых сил по Кабулу погибло девять человек. Все они были членами одной семьи. Об этом сообщает CNN со ссылкой на родственника погибших.

По данным канала, среди жертв шестеро детей, самым младшим малышам было по два года. Родственник, который приходился братом некоторым погибшим, заявил, что это была "обычная семья". Он назвал поимённо всех девятерых жертв удара.

"Мы не ИГИЛ*, это был семейный дом, где мои братья жили со своими семьями", — сказал мужчина.

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