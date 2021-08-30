Глава Рослесхоза рассказал о ситуации с лесными пожарами в России

Руководитель Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Иван Советников рассказал о ситуации с лесными пожарами в России летом 2021 года. По его словам, пока расслабляться рано.

"Расслабляться пока рано, впереди ещё напряжённый сентябрь. Но первые итоги уже подведены. Этот сезон — один из самых сложных за всю историю наблюдений. Площадь пожаров превысила восемь миллионов гектаров. Наиболее напряжённая ситуация была в Республике Саха (Якутия) и в Иркутской области", — сказал Советников в интервью газете "Известия".

При этом глава Рослесхоза уточнил, что в основном наблюдались беглые низовые пожары, когда сгорает лесная подстилка. Это характерно для Якутии с её лиственничными лесами, поэтому большинство деревьев там продолжает расти. Советников добавил, что обстановка в республике стабилизируется в течение недели, пожары будут потушены. Также он высказался о причинах возгораний.

"Опасность для лесов в этом году представляла аномальная погода. Над Якутией стоял антициклон, который не давал пройти дождям. Наступила засуха, повысилась температура воздуха", — сказал глава Рослесхоза.