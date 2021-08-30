Россияне оказались в списке покупателей самого дорогого жилья в Испании

В 2020 году россияне стали реже покупать жилую недвижимость в Испании из-за закрытых границ, покупки снизились почти на треть, однако за квадратный метр граждане РФ готовы платить больше, чем другие покупатели-иностранцы. Об этом пишет РБК со ссылкой на материалы Генерального совета нотариата Испании.

В 2010–2020 годах россияне заключили более 35,2 тыс. сделок по приобретению жилой недвижимости в Испании. В пандемийном году было зафиксировано лишь 1,9 тыс. покупок, что стало самым низким показателем за все десять лет, и на 38% меньше, чем в 2019-м. До пандемии, в 2015–2019 годах, россияне входили в первую десятку иностранных покупателей жилья в Испании, а по итогам 2020-го опустились на 11-е место.

Уточняется, что во второй половине 2020 года россияне оказались покупателями одних из самых дорогих квартир и домов в Испании в пересчёте на квадратный метр. В среднем граждане РФ тратили €2,1 тыс., в то время как усреднённый иностранец — €1,8 тыс. Дороже жильё покупали только граждане Германии, Швейцарии и Дании, они в среднем отдавали за квадратный метр €2,4–2,5 тыс. При этом россияне-резиденты Испании во второй половине 2020 года тратили на жильё в среднем €1,9 тыс., а нерезиденты — уже €2,4 тыс.