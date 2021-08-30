Эрдоган похвастался новым беспилотником на вооружении армии Турции
Республика намерена стать лидером в сфере беспилотных истребителей, отметил политик.
Фото © Twitter / RTErdogan
На вооружение армии Турции поступил новый высотный дальний ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Bayraktar Akinci. Об этом сообщил президент страны Реджеп Эрдоган.
"Мы приветствуем включение в арсенал нашей армии тяжёлого беспилотника Bayraktar Akinci, одного из лучших в мире. Это ещё один символ нашей независимости", — сказал Эрдоган во время выступления в Текирдаге на церемонии передачи БПЛА.
Он добавил, что республика стала третьей ведущей страной, которая имеет такие технологии, и отметил, что Турция намерена стать лидером в сфере беспилотных истребителей.
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