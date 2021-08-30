Эрдоган похвастался новым беспилотником на вооружении армии Турции

"Мы приветствуем включение в арсенал нашей армии тяжёлого беспилотника Bayraktar Akinci, одного из лучших в мире. Это ещё один символ нашей независимости", — сказал Эрдоган во время выступления в Текирдаге на церемонии передачи БПЛА.