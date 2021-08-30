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Эрдоган похвастался новым беспилотником на вооружении армии Турции

Республика намерена стать лидером в сфере беспилотных истребителей, отметил политик.

29 августа, 22:09
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/RTErdogan/status/1431990434398617600/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">RTErdogan</a></p>

Фото © Twitter / RTErdogan

На вооружение армии Турции поступил новый высотный дальний ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Bayraktar Akinci. Об этом сообщил президент страны Реджеп Эрдоган.

"Мы приветствуем включение в арсенал нашей армии тяжёлого беспилотника Bayraktar Akinci, одного из лучших в мире. Это ещё один символ нашей независимости", — сказал Эрдоган во время выступления в Текирдаге на церемонии передачи БПЛА.

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Он добавил, что республика стала третьей ведущей страной, которая имеет такие технологии, и отметил, что Турция намерена стать лидером в сфере беспилотных истребителей.

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Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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