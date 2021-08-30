Талибы не поддержали предложение Макрона о зоне безопасности в Кабуле

Представитель катарского политического офиса радикального движения "Талибан"* Мохаммад Сохаил Шахин отклонил предложение президента Франции Эмманюэля Макрона о создании зоны безопасности в Кабуле для продолжения гуманитарных операций. Об этом сообщила радиостанция RFI.

"В этом нет необходимости. Афганистан — независимая страна. Можно ли создать такую зону во Франции или Великобритании?" — заявил Шахин.

Представитель талибов добавил, что после 31 августа любой афганец сможет выехать за границу, если пожелает, однако для этого будут необходимы паспорт и виза.

Напомним, ранее французский президент Эмманюэль Макрон сообщил, что Париж и Лондон представят на внеочередном заседании Совета Безопасности ООН, которое состоится 30 августа, проект резолюции о создании в Кабуле контролируемой ООН зоны безопасности.

15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Президент Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.