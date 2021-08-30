Макрон: Франция не покинет Ирак даже после вывода войск США

Франция сохранит свой воинский контингент в Ираке, даже после ухода из страны американских сил. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телеканалу TF1.

"Мы останемся там до тех пор, пока там будут террористы, пока нас будут об этом просить иракцы", — отметил французский лидер.

Макрон добавил, что Франция не зависит от присутствия американских войск. Париж в любом случае останется на стороне иракцев.