Макрон: Франция не покинет Ирак даже после вывода войск США
Французская армия останется там до тех пор, пока там будут террористы, пока об этом будут просить иракцы, заявил президент страны.
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото © ТАСС / АР
Франция сохранит свой воинский контингент в Ираке, даже после ухода из страны американских сил. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телеканалу TF1.
"Мы останемся там до тех пор, пока там будут террористы, пока нас будут об этом просить иракцы", — отметил французский лидер.
Макрон добавил, что Франция не зависит от присутствия американских войск. Париж в любом случае останется на стороне иракцев.
Ранее Макрон заявил, что Франция сохранит военное присутствие в Ираке для борьбы с терроризмом.
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