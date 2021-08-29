В Польше задержали 13 человек, разрушавших заграждения на границе с Белоруссией

Польские пограничники задержали 13 человек, которые разрушили строящееся заграждение на границе с Белоруссией. Об этом сообщает пограничная стража республики. По её данным, задержанные перерезали колючую проволоку.

Напомним, ранее власти Польши объявили о строительстве дополнительного забора из колючей проволоки высотой 2,5 метра на границе с Белоруссией.

"Офицеры пограничной службы совместно с солдатами Вооружённых сил Польши задержали группу из 13 человек (12 граждан Польши и один — гражданин Нидерландов), которые разрушили технические заграждения на границе Польши и Белоруссии", — сказано в сообщении.

В ближайшее время задержанным предъявят обвинения. Пограничники добавили, что среди них — Бартош К. (по польским законам фамилия задержанных не называется). Предварительно, речь идёт об активисте фонда "Открытый диалог" по имени Бартош Крамек. Руководителем этого фонда является его жена Людмила Козловская — гражданка Украины, ранее депортированная из Евросоюза после того, как проверкой её финансовой деятельности организации занялось Агентство внутренней безопасности Польши.

Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский назвал произошедшую на границе с Белоруссией ситуацию абсолютно неприемлемой.

"Нарушители, сломавшие забор, были задержаны пограничниками и понесут уголовную ответственность за свои действия. На подобные действия мы будем реагировать с полной твёрдостью", — написал он в "Твиттере".